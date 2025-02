Die Linke wint voor het eerst in Berlijn

BERLIJN (ANP/DPA) - De uiterst linkse partij Die Linke heeft voor het eerst tijdens landelijke verkiezingen de meeste stemmen gekregen in Berlijn. In de Duitse hoofdstad stemde zondag 19,9 procent van de kiesgerechtigden op Die Linke, die landelijk 8,8 procent van de stemmen kreeg. De partij eindigde bij de vorige Bondsdagverkiezingen nog op de vierde plaats in Berlijn.

De conservatieve CDU van burgemeester Kai Wegner kreeg in Berlijn 18,3 procent van de stemmen. Dat is een lagere score dan de landelijke uitslag van CDU, maar wel een toename ten opzichte van de vorige verkiezingen, toen CDU 17,2 procent van de stemmen kreeg in de hoofdstad.

De Groenen, die in 2021 nog konden rekenen op 22 procent van de Berlijnse stemmen, bleven bij de verkiezingen zondag steken op 16,8 procent. De rechts-radicale AfD kreeg in de hoofdstad 15,2 procent van de stemmen, een flinke toename ten opzichte van de 9,4 procent in de vorige landelijke verkiezingen.