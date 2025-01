VVD en PVV willen maximumaantal zware criminelen per advocaat

DEN HAAG (ANP) - VVD en PVV willen dat een advocaat maximaal twee criminelen in de strengste gevangenis mag bijstaan. VVD-Kamerlid Ulysse Ellian verdedigde dinsdag een amendement waarin die regel is vastgelegd. "Anders blijft het risico bestaan dat via de advocaten onderling al die kopstukken nog steeds informatie kunnen uitwisselen."

Het debat draait om aanscherpingen van de penitentiaire beginselenwet, waarin regels over gevangenissen zijn vastgelegd. Het kabinet wil die regels aanscherpen om te voorkomen dat veroordeelden vanuit de gevangenis hun criminele zaken voortzetten. In de wet staat onder meer dat criminelen in strenge gevangenisafdelingen maximaal twee advocaten mogen hebben.

Wat Ellian betreft gaan die voorstellen dus niet ver genoeg: hij wil dat een advocaat niet meer dan twee mensen mag bijstaan die in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zitten, de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. Advocaten die iemand bijstaan in de EBI, mogen wat Ellian betreft ook maximaal twee gevangenen helpen in de relatief zware Afdelingen Intensief Toezicht in andere gevangenissen.