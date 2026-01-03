Regering VS licht parlementsleiders in over operatie in Venezuela

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering heeft inmiddels de leiders van het parlement en leden van belangrijke commissies ingelicht over de operatie in Venezuela, schrijft CNN. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden aanvallen uitgevoerd en werd de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangengenomen, maar meerdere politici zeiden dat president Donald Trump daarvoor eerst toestemming had moeten vragen aan het Amerikaanse Congres.

Een ingewijde zegt tegen CNN dat de regering een beroep doet op artikel II van de grondwet, waarin staat dat de president de opperbevelhebber is van het Amerikaanse leger.

Vooral Democraten zijn kritisch op die beslissing. Senator Andy Kim zegt tegen CBS News dat de regering voor het beginnen van een gewapend conflict eerst toestemming van het parlement nodig heeft. Volgens hem is de meerderheid van het Amerikaanse volk tegen zo'n operatie.

Afgevaardigde Jim McGovern is het daarmee eens. "Zonder toestemming van het Congres en terwijl de overgrote meerderheid van de Amerikanen tegen militaire actie is, heeft Trump zojuist een ongerechtvaardigde, illegale aanval op Venezuela uitgevoerd."