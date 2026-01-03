Skiester Rast draagt zege op aan slachtoffers Crans-Montana

KRANJSKA GORA (ANP) - De Zwitserse skiester Camille Rast heeft haar eerste wereldbekerzege op de reuzenslalom geboekt. De 26-jarige Rast was de beste op de piste in het Sloveense Kranjska Gora. Ze droeg haar zege op aan de slachtoffers van de cafébrand in het Zwitserse Crans-Montana in nieuwjaarsnacht.

Rast was na twee runs net iets sneller dan de Oostenrijkse Julia Scheid, die de laatste twee reuzenslaloms had gewonnen. De Amerikaanse Paula Moltzan werd derde. Mikaela Shiffrin eindigde als vijfde.

"Het is geweldig, maar in mijn thuisland was er een tragisch ongeluk", verwees ze naar de cafébrand waarbij zeker veertig mensen om het leven kwamen en 119 mensen gewond raakten. "We denken aan de families en racen dit weekend voor hen", zei Rast.