Regering VS pakt 538 criminele illegale immigranten op

WASHINGTON (ANP/AFP) - De nieuwe regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft naar eigen zeggen al 538 criminele illegale immigranten opgepakt. Honderden van hen zijn volgens een woordvoerster het land uitgezet. Het stoppen van illegale immigratie naar de VS en het uitzetten van mensen zonder verblijfsstatus is een prioriteit van Trump.

Voor zover bekend wonen er in het land van meer dan 330 miljoen inwoners ongeveer 40 miljoen mensen die er niet zijn geboren. Van hen hebben ruim 11 miljoen mensen geen verblijfsstatus. Bijna de helft van hen komt uit Mexico en naar schatting 740.000 mensen komen uit El Salvador. De toestroom van illegalen vooral uit Latijns-Amerika is sterk gestegen in de afgelopen jaren.

Mexicaanse militairen hebben donderdag noodopvangcentra opgezet bij de grens voor de mensen die uit de VS worden gezet. President Claudia Sheinbaum heeft gezegd dat Mexico humanitaire hulp biedt aan gedeporteerde migranten uit andere landen zoals El Salvador, voordat het hen repatrieert.