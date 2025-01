Nederland Europees koploper kinderen in kinderopvang

DEN HAAG (ANP) - In 2023 ging 72 procent van de 0- tot 3-jarige kinderen in Nederland tenminste 1 uur per week naar de formele kinderopvang. Daarmee is Nederland Europees koploper. In de 27 lidstaten van de EU was dit gemiddeld 37 procent. Dat blijkt uit een vergelijking door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van cijfers uit Landelijke Jeugdmonitor met cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Nederlanders zijn steeds meer gebruik gaan maken van formele kinderopvang, ziet het CBS. Tien jaar geleden ging nog minder dan de helft van de baby's, dreumesen en peuters naar de opvang. Vooral in Oost-Europese landen is het nog altijd minder gebruikelijk om jonge kinderen naar de opvang te brengen. Zo ging in 2023 in Slowakije en Tsjechië minder dan 5 procent van de 0- tot 3-jarigen naar de formele kinderopvang.