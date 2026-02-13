Nederland na brons Bergsma nog negende in medailleklassement

MILAAN (ANP) - Nederland staat bij de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo op de negende positie in het medailleklassement. Langebaanschaatser Jorrit Bergsma eindigde vrijdag als derde op de 10.000 meter. Het betekende voor TeamNL de zevende medaille van deze Spelen en de eerste bronzen.

Nederland behaalde eerder drie gouden en drie zilveren medailles.

Noorwegen verstevigde met de zege van langlaufer Johannes Høsflot Klaebo de leidende positie in het klassement en staat nu op acht keer goud. Italië is tweede met zes gouden plakken. De Verenigde Staten nemen voorlopig de derde plaats in.

Winterspelen van Beijing

Van de 116 onderdelen op de Winterspelen zijn er nu 48 afgewerkt. Later op vrijdag worden op nog drie onderdelen medailles uitgereikt.

Nederland eindigde vier jaar geleden bij de Winterspelen van Beijing als zesde in het medailleklassement.