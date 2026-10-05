ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Regeringsleger Jemen claimt controle over Bab al-Mandeb

Samenleving
door anp
anp051026070 1
Volg ons op Google Nieuws
DHUBAB (ANP/RTR) - Het Jemenitische regeringsleger zegt de controle over de zeestraat Bab al-Mandeb terug te hebben veroverd op de Houthi's, meldt Al Jazeera. Die groep nam het gebied rond die belangrijke vaarroute vorige maand in na een snelle opmars, maar het regeringsleger kondigde maandag een tegenoffensief aan.
Het geweld tussen de Houthi's en de internationaal erkende regering van Jemen laaide in juli weer op, na een aantal jaar relatieve rust. De Houthi's veroverden snel gebied rond de kust van de Rode Zee en konden daardoor de hele zeestraat Bab al-Mandeb controleren, de vaarroute tussen de Indische Oceaan en de Rode Zee (en de Middellandse Zee in het verlengde daarvan).
Door die inname kunnen de Houthi's de olie-export van Saudi-Arabië, een belangrijke bondgenoot van de Jemenitische regering, hevig verstoren. Saudi-Arabië mengt zich ook in het nieuwe offensief in Jemen.
Het regeringsleger zegt nu in elk geval een belangrijk vliegveld in Dhubab te hebben heroverd op de Houthi's.
loading

POPULAIR NIEUWS

eifel-maare

Op nog geen honderd kilometer van Limburg rommelt een vulkaan die ooit half Europa onder de as legde

shutterstock_2488438885

Met pensioen naar Portugal: de belasting valt tegen, de zorg valt mee

IMG_4942

Elektrisch kacheltje aan om de cv te sparen? Sinds 1 oktober ben je daar bijna altijd duurder mee uit, op één situatie na (en die scheelt zo'n €95 per stookseizoen)

IMG_4944

Blijft de regen woensdag in plassen op je gazon staan? Na deze droge zomer trekt het water niet vanzelf in, en meer water geven helpt niet

erfenis-woningmarkt-header

Leende je je kind geld voor een huis? Juist die lening wordt in 2027 zwaarder belast, ook als de kleine spaarder wordt ontzien

Doktorschnabel_430px

Het begint met een klein berichtje over een onduidelijk virus. Zo begon corona ook

Loading