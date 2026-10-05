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Kabinet wil telefoon weren van schoolplein en in pauze

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Kinderen op de basis- en middelbare school zouden hun telefoon ook niet mee mogen nemen naar het schoolplein of de aula in de pauze. Dat is een van de maatregelen die het kabinet voorstelt op het gebied van kinderen in de onlinewereld.
Vanaf 2024 is er een verbod op telefoons in de klas. Veel scholen hebben inmiddels al het telefoonregime aangescherpt naar 'thuis of in de kluis'. De eerste resultaten daarvan zijn positief. Staatssecretaris Judith Tielen van Onderwijs (VVD) wil afspraken maken met het onderwijs om dit vanaf 1 januari 2027 de norm te maken op alle scholen.
Staatssecretaris Willemijn Aerdts (D66) van Digitale Economie wil met de lijst plannen kinderen zoveel mogelijk beschermen tegen de online gevaren zoals "verslavende algoritmes, schadelijke beelden en ongewenst contact". Een aantal van de kabinetsplannen is al eerder bekendgemaakt, zoals de wens om in Europa te regelen dat er een minimumleeftijd van 15 jaar komt voor sociale media, zolang die niet veilig zijn voor kinderen.
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