Regeringspartij Labor wint Australische verkiezingen

CANBERRA (ANP/RTR) - De centrumlinkse regeringspartij Labor van premier Anthony Albanese lijkt de winnaar te worden van de parlementsverkiezingen in Australië, melden diverse media in dat land. Hij is de eerste premier in ruim twintig jaar die met zijn partij twee verkiezingen op rij wint.

De oplopende kosten van levensonderhoud en de bezorgdheid over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump waren de belangrijkste onderwerpen voor de kiezers. Minister van Defensie Richard Marles vertelde aan omroep Seven dat hij ervan uitgaat dat Labor opnieuw een meerderheidsregering zal vormen.

Het verlies komt hard aan bij de rechtse oppositiepartijen. Australische media voorzien ook dat oppositieleider Peter Dutton van de Liberal National Party zijn zetel in het parlement verliest.