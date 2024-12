Shorttracker Van 't Wout eindigt als derde in Seoul

SEOUL (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout is als derde geëindigd op de 1500 meter van de World Tour-wedstrijden in Seoul. Hij finishte aanvankelijk als vierde achter de Canadese winnaar William Dandjinou, maar schoof door naar het podium omdat Felix Roussel uit Canada werd gediskwalificeerd. Friso Emons mocht aan de eindstrijd deelnemen omdat hij in de halve finale onderuit werd gereden. Hij werd zesde.

Michelle Velzeboer eindigde als vijfde op de 1000 meter. Haar zus Xandra moest genoegen nemen met een zesde plaats. Zij kwam in de halve eindstrijd in een moeilijke positie terecht en miste daardoor de finale. Xandra Velzeboer won dit seizoen al een 1000 meter en finishte tweemaal als tweede op haar favoriete afstand.