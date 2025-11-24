ECONOMIE
Polen pakt Oekraïense verdachte op na spoorsabotage

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 13:35
anp241125130 1
WARSCHAU (ANP/RTR) - Poolse aanklagers zeggen een Oekraïense man te hebben opgepakt op verdenking van spoorsabotage in samenwerking met Rusland. Eerder werden twee andere Oekraïners geïdentificeerd als verdachten.
Ruim een week geleden raakte de spoorlijn tussen Warschau en Lublin, die ook naar Oekraïne leidt, beschadigd door een explosie. De opgepakte man zou een van de andere verdachten naar de plek van de geplande sabotage hebben gebracht. "Daardoor kon hij het gebied verkennen en de plek kiezen waar de explosieven zouden worden geplaatst", aldus aanklagers.
De twee andere Oekraïners zijn volgens Polen gevlucht naar Belarus, een bondgenoot van Rusland. Warschau heeft Minsk om uitlevering gevraagd, maar dat verzoek is vooralsnog niet ingewilligd.
Rusland ontkent betrokkenheid bij de zaak. Polen heeft na de spoorsabotage besloten het laatste Russische consulaat in het land te sluiten en duizenden militairen in te zetten om belangrijke infrastructuur te beschermen.
