Regisseur Tom Cherones, die Seinfeld maakte, overleden

FLORENCE (ANP) - Tom Cherones, de regisseur en producent van de eerste vijf seizoenen van hitserie Seinfeld, is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Variety. Cherones won een kast vol prijzen voor zijn werk aan de beroemde komedieserie, waaronder een Emmy en een DGA Award. Cherones had de ziekte van Alzheimer.

De serie Seinfeld ging over een groep vrienden die zich vooral met onbetekenende problemen bezighielden. De reeks was bedoeld als satire op de traditionele sitcoms. Er keken wekelijks miljoenen mensen naar de serie, die in 1998 stopte. De hoofdrollen werden gespeeld door Jerry Seinfeld, Jason Alexander en Julia Louis-Dreyfus.

Cherones regisseerde de serie van 1990 tot 1994. Hij werd geboren in Alabama en verhuisde in de jaren zeventig naar Los Angeles. Hij werkte als productiemedewerker mee aan de series General Hospital en Welcome Back, Kotter. Na zijn vertrek bij Seinfeld werkte Cherones voor meerdere series, zoals Ellen, NewsRadio, Growing Pains en Desperate Housewives.