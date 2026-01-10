ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Regisseur Tom Cherones, die Seinfeld maakte, overleden

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 15:57
anp100126127 1
FLORENCE (ANP) - Tom Cherones, de regisseur en producent van de eerste vijf seizoenen van hitserie Seinfeld, is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Variety. Cherones won een kast vol prijzen voor zijn werk aan de beroemde komedieserie, waaronder een Emmy en een DGA Award. Cherones had de ziekte van Alzheimer.
De serie Seinfeld ging over een groep vrienden die zich vooral met onbetekenende problemen bezighielden. De reeks was bedoeld als satire op de traditionele sitcoms. Er keken wekelijks miljoenen mensen naar de serie, die in 1998 stopte. De hoofdrollen werden gespeeld door Jerry Seinfeld, Jason Alexander en Julia Louis-Dreyfus.
Cherones regisseerde de serie van 1990 tot 1994. Hij werd geboren in Alabama en verhuisde in de jaren zeventig naar Los Angeles. Hij werkte als productiemedewerker mee aan de series General Hospital en Welcome Back, Kotter. Na zijn vertrek bij Seinfeld werkte Cherones voor meerdere series, zoals Ellen, NewsRadio, Growing Pains en Desperate Housewives.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546685544

Kabinet Jetten wordt minderheidskabinet

uri_ifs___S_f27bd056-4d0b-418b-8107-52fc39310909_00000011_002

Analisten waarschuwen voor val Bitcoin naar $50K in 2026

180817916_m

Waarom geweldige seks nooit genoeg is voor een duurzame relatie

generated-image

Hoe je haar veroudert

anp090126185 1

Rubio bespreekt 'belang arctische veiligheid' met NAVO-chef Rutte

b845d123-87c2-47a5-9cec-ad71eb01dc6a-fred-trump-real-estate-portfolio-685b7ca39b1a0

Oom Donald probeert een zwart gat te vullen: nicht Mary over Trumps jeugdtrauma

Loading