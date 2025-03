Reiziger geeft ov net als vorig jaar een ruime voldoende

DEN HAAG (ANP) - Reizigers in het openbaar vervoer zijn zeer tevreden over het openbaar vervoer in 2024. Ze geven, net als in 2023, het cijfer 7,8, aldus een onderzoek van het kennisplatform CROW. In de enquête gaven reizigers hun mening over vervoer met trein, bus, tram, metro en boot. Vervoer over water wordt met een 8,6 het hoogst beoordeeld.

De overige categorieën liggen dicht bij elkaar. De streekbus en tram scoren met een 7,9 hoger dan het landelijk gemiddelde. Precies gemiddeld is de waardering voor de metro: een 7,8. De stadsbus, regionale trein, intercity en sprinter zitten daar met een 7,7 iets onder. Het laagst scoort de Intercity Direct/IC Brussel met een 7,6.

De populariteit van in- en uitchecken met een betaalpas of creditcard via OVpay neemt toe. In 2024, een jaar na introductie, nam deze vorm in het regionale ov toe van 9 procent in 2023 tot 15 procent in 2024. Op het hoofdrailnet steeg het van 6 naar 9 procent.