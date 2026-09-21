Rekenkamer: EU moet meer doen aan cyberbeveiliging

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie moet meer doen aan cyberveiligheid, stelt de Europese Rekenkamer (ERK) in een maandag verschenen rapport. Vooral de EU-lidstaten hebben daarin een taak, door meer informatie uit te wisselen. Dat gebeurt nu veel te weinig, concludeert de ERK na onderzoek.

"Omdat cyberdreigingen niet stoppen bij de landsgrenzen, is samenwerking tussen lidstaten essentieel", benadrukt George-Marius Hyzler van de ERK.

Brussel moet lidstaten hiertoe aansporen, vindt de Rekenkamer. "Wanneer een ernstig cyberincident plaatsvindt, is tijdige en bruikbare informatie van essentieel belang", zegt Hyzler.

Het Europees waarschuwingssysteem voor cyberbeveiliging moet zo snel mogelijk operationeel worden, vindt de ERK verder.

EU-meerjarenbegroting

Hyzler noemt cyberbeveiliging "een van de belangrijkste uitdagingen waar de EU voor staat". "Nu overheden, bedrijven en burgers steeds meer afhankelijk zijn van digitale technologieën, kunnen cyberaanvallen essentiële diensten verstoren, financiële verliezen veroorzaken en het vertrouwen van het publiek ondermijnen."

In de huidige EU-meerjarenbegroting is 1,4 miljard euro bestemd voor versterking van de cyberbeveiliging. De EU heeft vooruitgang geboekt bij de totstandbrenging van een samenwerkingskader voor cyberbeveiliging, "maar het optreden van de EU draagt slechts gedeeltelijk bij ​​aan de detectie van en reactie op grote cyberbeveiligingsincidenten", concludeert de Europese Rekenkamer.

Ransomware-aanval

Als voorbeeld noemt Hyzler een ransomware-aanval die in september 2025 de systemen voor passagiersafhandeling op verschillende grote Europese luchthavens, waaronder die in Brussel en Londen, verstoorde. Door de cyberaanval vielen de systemen voor check-in, boarding en bagageafhandeling uit. Honderden vluchten werden geannuleerd.

"Ondanks de grensoverschrijdende impact meldde geen enkele lidstaat het incident formeel als significant en grensoverschrijdend, waardoor de coördinatiemechanismen op EU-niveau niet in werking traden." Als dat wel was gebeurd, hadden landen elkaar bijvoorbeeld kunnen helpen om de aanval te stoppen.