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Eerste feest voor queer vrouwen bij Oktoberfest

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 17:15
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MÜNCHEN (ANP/DPA) - Bij het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto 'bier, borsten en pretzels' kwamen honderden lesbiënnes, biseksuelen, trans en non-binaire personen samen om hun gemeenschap te vieren.
Er zijn al tientallen jaren feesten voor lhbtiq+'ers tijdens Oktoberfest, maar nog niet eerder werd zo'n viering alleen voor vrouwen gehouden. De gayfeesten, traditioneel op de eerste zondag van het drieweekse festival, werden doorgaans gedomineerd door mannen, zeggen bezoekers tegen Die Zeit. Ze vinden het fijn dat vrouwelijke queers op deze manier zichtbaarder zijn.
Volgens de organisatoren was het met 700 mensen vol en hadden ze nog meer tickets kunnen verkopen. De tent was versierd met onder meer regenboogvlaggen en opblaaseenhoorns. Veel van de bezoekers droegen de dirndl, de traditionele Beierse kleding voor vrouwen.
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