Rekenkamer: veiligheidsplannen bestaan vooral op papier

DEN HAAG (ANP) - De overheid trekt veel geld uit voor veiligheid, maar of dat werkt en tot resultaat leidt, is onzeker. Dat constateert de Algemene Rekenkamer in de verantwoordingsstukken over 2025. De Nationale Veiligheidsstrategie is "op papier" een belangrijke basis, maar onduidelijk is wie de knopen doorhakt. Dat maakt de plannen kwetsbaar, aldus een van de drie Hoge Colleges van Staat.

Zo wijst de Rekenkamer op kwetsbare kabels en leidingen op de bodem van de Noordzee. Die moeten beveiligd worden, maar het ministerie van Infrastructuur is daar niet als enige voor verantwoordelijk. Ook ziet het College voor het vierde jaar op rij dat de beveiliging van militaire objecten onvoldoende is.

Een ander voortdurend probleem is de stroperige strafrechtketen. Zaken lopen al jarenlang "veel te veel" vertraging op. Vooral bij jeugd- en zedenzaken heeft dat grote gevolgen voor slachtoffers en verdachten. Een adequaat plan om daar verbetering in te brengen, ontbreekt.

Nederland houdt zich in 2025 aan de geldende NAVO-norm, die stelt dat 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie moet worden uitgegeven. De defensie-uitgaven kwamen neer op ruim 25 miljard euro, waarvan 5 miljard euro voor steun aan Oekraïne.