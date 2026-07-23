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Relatieve rust in Rotterdamse wijk waar gebiedsverbod geldt

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 00:12
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ROTTERDAM (ANP) - Het lijkt vooralsnog rustig in het deel van de Rotterdamse wijk De Esch waar sinds donderdag 23.00 uur een nachtelijk gebiedsverbod geldt. Een ANP-fotograaf zag dat de politie twee mannen bekeurde, die daarna de wijk verlieten. Er zijn vrijwel geen mensen op straat.
Het gebiedsverbod voor een deel van De Esch, in het stadsdeel Kralingen-Crooswijk, geldt de komende drie maanden van 23.00 uur tot 05.00 uur. Tijdens die uren is de wijk verboden gebied voor mensen die er niet wonen, werken of op bezoek komen. Het verbod moet een eind maken aan hardnekkige overlast door bezoekers van buiten de wijk, die vooral in de avond en nacht de boel op stelten zetten.
Zo is er al jaren sprake van straatraces, ronkende motoren, drugs- en lachgasgebruik, harde muziek en geschreeuw.
Volgens burgemeester Carola Schouten staat "de leefbaarheid in de wijk onder druk. De rust moet terugkeren in De Esch en bewoners moeten zich prettig en veilig voelen. Daarom maak ik gebruik van deze bevoegdheid." Overtreders kunnen een boete krijgen.
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