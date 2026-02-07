ECONOMIE
Rellen bij protest in Milaan tegen Olympische Winterspelen

door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 18:57
MILAAN (ANP/AFP) - Bij een protest in de Noord-Italiaanse stad Milaan tegen de Olympische Winterspelen zijn rellen uitgebroken. Een groep van enkele tientallen gemaskerde personen splitste zich af en zocht de confrontatie met de politie. Ze gooiden vuurwerk en stenen naar de politie, die hen met waterkanonnen en traangas uiteendreef.
Eerder waren ongeveer 5000 demonstranten vreedzaam langs het olympische dorp getrokken. Er waren 6000 politiemensen op de been gebracht.
Deelnemers waren onder meer pro-Palestijnse betogers, tegenstanders van het woningtekort, milieuactivisten en mensen die de spelen verkwisting vinden. Velen hadden een afbeelding van een boom als symbool meegenomen, uit protest tegen het kappen van bomen voor de aanleg van de bobsleebaan in Cortina.
