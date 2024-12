Renovatie gebouwen Ridderzaal kost meer dan 100 miljoen

DEN HAAG (ANP) - De renovatie van de Ridderzaal en de gebouwen die daarbij horen, kost meer dan 100 miljoen euro. Dat schrijft minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in een brief aan de Tweede Kamer. Die kosten voor deze 'Grafelijke Zalen' komen bovenop de circa 2 miljard euro die al voor het Binnenhof nodig is.

Om Prinsjesdag in de Ridderzaal te kunnen blijven vieren, is een renovatie van 100 tot 130 miljoen euro nodig. Het gaat bijvoorbeeld om het herstellen van metselwerk, vochtplekken, en het vervangen van delen van het dak. Ook de brandveiligheid en de ventilatie moeten op orde worden gebracht. In de kelder zou een nieuw entreegebied komen met toegangspoorten.

Daar komt onderhoud van sommige monumentale delen van het gebouw nog bij, om het "unieke middeleeuwse karakter" te bewaren. Kosten: 7 tot 11 miljoen euro, bedoeld voor bijvoorbeeld schilderwerk en wandkleden.

Het is ook mogelijk om de gebouwen achter de Ridderzaal aan te passen, zodat er meer evenementen of vergaderingen in gehouden kunnen worden. Daarvoor zijn "ingrijpende maatregelen" nodig die 30 tot 40 miljoen zouden kosten. Keijzer vindt dat ingewikkeld, en lijkt de Tweede Kamer aan te raden dit deel achterwege te laten.