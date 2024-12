Tot 17,5 jaar cel voor verdachten fatale incasso Bergen

ROERMOND (ANP) - De rechtbank in Roermond heeft donderdag vier verdachten van betrokkenheid bij een fatale incasso in het Noord-Limburgse dorp Bergen veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 520 dagen tot 17,5 jaar. De vier mannen waren volgens de rechtbank betrokken bij het afpersen van de 58-jarige Duitse bioboer Thomas Schwarz in diens woning op 26 november 2019, een afpersing die hem uiteindelijk het leven kostte.

Drie verdachten, Amerikaanse oud-militairen, werden volgens de rechtbank ingehuurd door de 54-jarige Zwitser Lukas F., omdat het slachtoffer nog een grote schuld bij F. zou hebben. Een van de Amerikanen, Jacob M., heeft het slachtoffer uiteindelijk gedood, aldus de rechtbank, zodat hij en zijn mededader ongestraft weg konden komen. Jacob M. kreeg hiervoor 17,5 jaar cel.

De drie Amerikanen moesten in opdracht van F. de bioboer dwingen 462.000 euro te betalen, die hij nog schuldig zou zijn aan een bedrijf in Macedonië. Steven C. (54) en Jacob M. (41) drongen de woning binnen en sloegen het slachtoffer, bonden hem vast en tapeten zijn mond dicht. M. sneed Schwarz uiteindelijk de keel door.

Zes jaar

Opdrachtgever Lukas F. kreeg zes jaar en drie maanden wegens afpersing en vrijheidsberoving. Steven C. kreeg vijf jaar en vier maanden om diezelfde redenen. De voormalige sheriff Will J. (37), die tijdens de operatie op de uitkijk stond, kreeg een celstraf gelijk aan het voorarrest, 520 dagen. Hij mocht de rechtbank als vrij man verlaten.

Het Openbaar Ministerie had gevangenisstraffen van negen tot twintig jaar tegen het viertal geëist.