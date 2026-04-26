Rutte veroordeelt schietincident op Correspondents' Dinner

BRUSSEL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte heeft geschokt gereageerd op de aanval op het mediagala met president Donald Trump. De secretaris-generaal schreef op X dat hij opgelucht is dat Trump, zijn echtgenote en de andere gasten veilig zijn. "Dit was een aanval op onze vrije en open samenlevingen. Wij staan voor de democratie en zijn solidair met de Verenigde Staten."

Bij het White House Correspondents' Dinner in een hotel in Washington was een gewapende man door een controlepost gerend. Daarna klonken schoten en ontstond chaos. Trump en andere regeringskopstukken werden geëvacueerd en andere aanwezigen doken onder tafels. De verdachte kon volgens de autoriteiten worden opgepakt voordat hij de zaal bereikte waar de bijeenkomst plaatsvond.