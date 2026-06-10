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Iran zegt droneaanval te hebben uitgevoerd op basis VS in Bahrein

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 4:17
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TEHERAN (ANP) - De Iraanse Revolutionaire Garde meldt dat ze een droneaanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein, ter vergelding van Amerikaanse aanvallen op Iraans grondgebied rond de Straat van Hormuz. Vlak daarvoor meldden Iraanse staatsmedia nog dat de VS een tweede golf aanvallen had uitgevoerd bij de zeestraat. Zo werden er explosies gemeld op het eiland Qeshm en bij de havenstad Bandar Abbas.
Er zijn nog geen berichten over de schade die de Amerikaanse aanvallen en de Iraanse tegenaanval hebben berokkend.
Het Amerikaanse leger voerde dinsdagavond aanvallen uit op Iran als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger maandag. Het Amerikaanse centrale commando CENTCOM bestempelde de aanvallen als "zelfverdedigingsaanvallen".
Na die Amerikaanse aanvallen had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi op X al gedreigd met vergeldingsacties.
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