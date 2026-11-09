Republikein Massie begint afzettingsprocedure tegen Hegseth

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Republikeinse congreslid Thomas Massie begint een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth. Massie had al aangekondigd dat hij dit van plan was.

Hegseth krijgt felle kritiek vanwege de oorlog tegen Iran. Massie heeft acht aanklachten ingediend waarin hij Hegseth ervan beschuldigt illegaal oorlog te hebben gevoerd zonder toestemming van het Congres en misbruik te hebben gemaakt van zijn bevoegdheden als hoofd van het Pentagon.