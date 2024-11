Republikeinen in Nederland: verkiezing had niet beter gekund

DEN HAAG (ANP) - "Het had geen betere verkiezing kunnen zijn", zegt Renee Nielsen van Republicans Overseas over de winst van de Republikein Donald Trump bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Nielsen komt uit Minnesota en woont met haar partner en kinderen in Den Haag. Ze is woordvoerster van de Nederlandse tak van Republicans Overseas, een aanspreekpunt voor Republikeinse Amerikanen in het buitenland.

De organisatie is "heel positief" over de uitslag, zeker omdat waarschijnlijk ook de Senaat in Republikeinse handen valt. "We hebben wel verwachtingen", zegt Nielsen erbij. Zo heeft Trump grote beloftes gedaan over de economie. "Hij heeft beloofd om de kosten voor energie met 50 procent te verlagen en energieonafhankelijk te worden." Ook wijst ze op de beloften over immigratie. Nielsen denkt dat Trump op "dag 1" van zijn presidentschap de grenzen sluit voor migranten.

Voor Amerikanen in het buitenland hoopt Nielsen op een verandering van de belastingregels. Nederlanders die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, moeten in de VS soms belasting betalen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor kinderen van Nederlanders die in de VS hebben gewoond en daar hun gezin zijn begonnen, maar er inmiddels niet meer wonen. "Die kinderen krijgen op hun achttiende een smerige brief dat ze moeten betalen." Trump heeft volgens Nielsen beloofd dit te veranderen.

Republicans Overseas is in Nederland een kleine organisatie, zegt Nielsen. Op dit moment zijn er ongeveer 25 mensen lid. Het gaat vooral om mensen die hier in het zakenleven werken en maar kort blijven. Zelf woont Nielsen sinds 2013 in Nederland. Republicans Overseas helpt Amerikanen met vragen over hun verblijf in het buitenland. Een verkiezingsfeestje is in de nacht van dinsdag op woensdag niet georganiseerd, zegt Nielsen. Leden blijven volgens haar graag onder de radar. "Het wordt hier niet per se als positief gezien als je Trump steunt."