Meer dan 2500 aanhoudingen bij Interpol-actie tegen mensenhandel

GLASGOW (ANP) - Bij een wereldwijde actie tegen mensenhandel zijn 2517 mensen aangehouden, meldt Interpol. In 850 gevallen ging het specifiek om mensensmokkel. De actieweek vond plaats tussen eind september en begin oktober.

Volgens Interpol zijn in 116 landen en gebieden meer dan 3000 mensen gered die het risico liepen slachtoffer te worden van mensenhandel. Ook werden bijna 18.000 illegale immigranten ontdekt. Bij de actie zijn over de hele wereld invallen gedaan. Bekende smokkelplekken zijn extra gecontroleerd en 24.000 vluchten werden in de gaten gehouden.

In het Verenigd Koninkrijk is een Syrische man aangehouden, die gezocht werd door Roemenië. Hij zou migranten van Bulgarije naar Roemenië hebben gesmokkeld, zodat ze konden doorreizen naar Nederland.