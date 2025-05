Republikeinen in Senaat VS willen meer druk op Rusland

WASHINGTON (ANP) - Prominente Republikeinse senatoren dringen aan op het verhogen van de druk op Rusland. Ze spreken zich uit nu ook president Donald Trump zich geërgerd toont over de aanhoudende Russische luchtaanvallen op Oekraïne, berichten Amerikaanse media als nieuwssite Axios en The New York Times.

De Republikein Chuck Grassley schreef op X dat Trump net zo daadkrachtig tegen Rusland zou moeten optreden als tegen de universiteit Harvard. Senator Lindsey Graham, een bondgenoot van Trump die het voortouw neemt bij het voorbereiden van sancties, stelde dat president Poetin zich niet bereid heeft getoond om serieus mee te werken aan het beëindigen van de oorlog.

Republikeinen en Democraten hadden in de Senaat al een voorstel opgesteld met nieuwe sancties. Dat voorziet in importheffingen van 500 procent voor goederen uit landen die Russische olie kopen. Het is nog onduidelijk wanneer daarover gestemd kan worden.