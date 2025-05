Timmermans haalt uit naar Yeşilgöz: VVD radicaliseert

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans heeft in een essay in Vrij Nederland hard uitgehaald naar VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Hij vindt dat de liberalen onder haar leiding "radicaliseren" en roept hen op snel te breken met de PVV van Geert Wilders. "Alleen dan kan de VVD op geloofwaardige wijze bijdragen aan de veiligheid van ons land, en onze weerbaarheid tegenover de dreiging vanuit Rusland", schrijft hij.

"Ik kan mij de laatste keer dat zij stelling heeft genomen tegen de extreme uitspraken van Wilders niet herinneren", zegt Timmermans over Yeşilgöz. "Niet toen hij rechters verdacht maakte. Niet toen hij journalisten afviel. Niet toen hij de positie van de Raad van State in twijfel trok. Niet toen hij op X zijn steun uitsprak voor de geweldplegers die in Katwijk demonstranten belaagden."

In plaats van democratische waarden te verdedigen, kiest Yeşilgöz ook zelf de radicale lijn van Wilders, ziet Timmermans. Bijvoorbeeld door te pleiten voor inperking van het demonstratierecht.