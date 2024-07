Republikeinse voorzitter Huis: Democraten beschadigen democratie

WASHINGTON (ANP) - President Joe Biden en de Democraten bewijzen de democratie een slechte dienst. Dat zei Mike Johnson, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, nadat Biden bekend had gemaakt zich niet verkiesbaar te stellen voor een tweede termijn. Volgens Johnson laten de Democraten de ruim 14 miljoen mensen die op Biden stemden tijdens de voorverkiezingen in de steek.

Hij uitte ook meteen kritiek op vicepresident Kamala Harris, die door Biden naar voren is geschoven als zijn opvolger. "De vooruitzichten van de partij zijn er nu niet beter op met Harris, die medeverantwoordelijk is voor het rampzalige beleid van de regering-Biden. Als tweede in rang is Harris mede-eigenaar van de grootste politieke doofpotaffaire in de Amerikaanse geschiedenis. Ze weet al net zo lang als iedereen dat Biden niet in staat is om te dienen."