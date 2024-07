Buttigieg prijst Biden als een van de beste presidenten ooit

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Transport en oud-presidentskandidaat Pete Buttigieg heeft de Amerikaanse president Joe Biden geprijsd als "een van de beste en invloedrijkste presidenten in de Amerikaanse geschiedenis". Biden maakte zondag bekend plaats te maken als kandidaat bij de presidentsverkiezingen in november.

Buttigieg was zelf presidentskandidaat voor de Democraten in 2020. Na de verkiezing van Biden werd hij aangesteld als transportminister. "Ik ben zo trots om onder zijn leiderschap te dienen, en dankbaar voor zijn niet-aflatende focus op wat het beste is voor het land", aldus Buttigieg.