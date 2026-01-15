X legt AI-uitkleedfunctie van chatbot Grok aan banden

AUSTIN (ANP/AFP) - Het platform X van Elon Musk neemt maatregelen om te voorkomen dat AI-chatbot Grok beelden genereert waarop echte mensen zijn uitgekleed. Het bedrijf kondigde de ingreep alleen aan voor landen waar het delen van dergelijke beelden in strijd is met de wet.

X meldt dat het voor alle Grok- en X-gebruikers, inclusief betalende abonnees, de mogelijkheid zal blokkeren om afbeeldingen van echte mensen zo te bewerken dat zij erop in "bikini, ondergoed of soortgelijke kleding" verschijnen.

Grok ligt onder vuur omdat er veel ontblote en naaktbeelden worden gegenereerd van mensen die daar niet mee hebben ingestemd. De procureur-generaal van Californië maakte woensdag bekend dat de staat daarom een onderzoek heeft ingesteld naar het bedrijf xAI, dat Grok heeft ontwikkeld. Meerdere landen hebben de toegang tot de chatbot geblokkeerd of zijn zelf een onderzoek gestart.