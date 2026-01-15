ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

X legt AI-uitkleedfunctie van chatbot Grok aan banden

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 3:04
anp150126005 1
AUSTIN (ANP/AFP) - Het platform X van Elon Musk neemt maatregelen om te voorkomen dat AI-chatbot Grok beelden genereert waarop echte mensen zijn uitgekleed. Het bedrijf kondigde de ingreep alleen aan voor landen waar het delen van dergelijke beelden in strijd is met de wet.
X meldt dat het voor alle Grok- en X-gebruikers, inclusief betalende abonnees, de mogelijkheid zal blokkeren om afbeeldingen van echte mensen zo te bewerken dat zij erop in "bikini, ondergoed of soortgelijke kleding" verschijnen.
Grok ligt onder vuur omdat er veel ontblote en naaktbeelden worden gegenereerd van mensen die daar niet mee hebben ingestemd. De procureur-generaal van Californië maakte woensdag bekend dat de staat daarom een onderzoek heeft ingesteld naar het bedrijf xAI, dat Grok heeft ontwikkeld. Meerdere landen hebben de toegang tot de chatbot geblokkeerd of zijn zelf een onderzoek gestart.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-535151683

Eén simpele dieetverandering helpt ouderen om af te vallen en de stofwisseling te verbeteren

generated-image

Een piloot legt uit waarom luchtvaartmaatschappijen zo moeilijk doen over koffers

ANP-488924831

Ex-politiecommissaris stelt radicale oplossing voor om vuurwerkgeweld aan te pakken

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

anp140126102 1

Macron waarschuwt voor gevolgen bij Amerikaanse inname Groenland

ANP-17440252

SMAC of SPAM: wat zit er precies in? En waarom is het jarenlang houdbaar?

Loading