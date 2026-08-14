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Resten Spaanse middeleeuwse koningen geëvacueerd om natuurbrand

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 13:31
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HUESCA (ANP/RTR) - In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd voor een naderende natuurbrand. Militairen hebben niet alleen allerlei waardevolle spullen weggehaald; ook de resten van drie koningen uit de elfde eeuw zijn haastig geëvacueerd.
Het gaat om de eerste drie koningen van Aragón, die van 1035 tot 1104 heersten over een gebied in het noorden van Spanje. Hun beenderen lagen opgeborgen in het klooster van San Juan de la Peña, een bouwwerk uit de tiende eeuw dat volgens El País wordt beschouwd als de bakermat van het koninkrijk Aragón. De natuurbrand die sinds maandag in de omgeving woedt, kwam donderdag zo dicht bij het klooster dat werd gevreesd dat het gebouw in vlammen op zou kunnen gaan.
De koninklijke resten zijn daarom overgebracht naar een museum in Huesca, 80 kilometer zuidelijker. Als de omstandigheden het toelaten, worden ze weer teruggebracht naar het klooster. Ook historische schilderijen en kledingstukken zijn uit voorzorg weggehaald.
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