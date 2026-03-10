Reuters: eerste oorlogsdagen kostten VS 5,6 miljard dollar

WASHINGTON (ANP/RTR) - De eerste twee dagen van de Amerikaanse bombardementen en aanvallen op Iran hebben de staatskas 5,6 miljard dollar (ruim 4,8 miljard euro) gekost. Die informatie heeft het Witte Huis met het Congres gedeeld, zegt een ingewijde tegen persbureau Reuters.

Amerikaanse politici maken zich al langer druk over de hoge kosten van de oorlog in Iran en eisen opheldering van de regering-Trump. Bovendien zijn er zorgen over de snel slinkende hoeveelheid munitie terwijl de defensie-industrie moeite heeft om aan de grote vraag te voldoen. Overigens heeft president Donald Trump eerder beweerd dat er meer dan genoeg oorlogsmaterieel voorhanden is. De regering heeft tot dusver geen officiële documenten gepubliceerd over de kosten van de oorlog.

Meerdere politieke medewerkers in het Congres hebben gezegd dat de regering-Trump om extra budget zal vragen. Dat zou om vijftig miljard dollar kunnen gaan, maar sommigen verwachten dat die schatting nog te laag zal zijn.