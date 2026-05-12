Reuters: Saudi-Arabië voerde geheime aanvallen uit op Iran

RIYAD (ANP/RTR) - Saudi-Arabië heeft eind maart meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran, meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. Dat is voor zover bekend nog niet eerder gebeurd. De aanvallen zouden vergeldingen zijn voor eerdere Iraanse aanvallen.

Saudi-Arabië is een bondgenoot van de VS en werd tijdens de oorlog met Iran regelmatig aangevallen met drones en raketten. Het olierijke land huisvest net als veel andere Golfstaten Amerikaanse militairen. Maar niet alleen die militaire bases werden bestookt; ook olie-infrastructuur en vliegvelden werden geraakt.

Het is niet bekend wat de doelwitten van de Saudische aanvallen waren. Volgens de bronnen van Reuters heeft Riyad wel aan Teheran verteld wat ze hebben aangevallen en gedreigd de situatie te escaleren. Na intensief overleg zouden de landen hebben besloten te de-escaleren.

The Wall Street Journal schreef maandag al dat de Verenigde Arabische Emiraten ook in het geheim aanvallen hebben uitgevoerd op Iran.