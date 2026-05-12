Verstappen kijkt uit naar racen in het donker op Nürburgring

door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 21:14
NÜRBURGRING (ANP) - Max Verstappen kijkt uit naar het racen in de nacht tijdens de 24 uur van de Nürburgring komend weekend. Voor de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 is het zijn eerste deelname aan de langeafstandsrace op het Duitse circuit in de Eifel.
Verstappen verwacht vooral veel van het racen in de nacht. "Dat gaat waarschijnlijk voor het beste gevoel zorgen", liet hij via Red Bull weten. "Je bent helemaal alleen en gaat in het donker tot het uiterste. De wagen is normaal ook het snelste in de nacht, dus ik kijk er echt naar uit."
De Formule 1-coureur maakte geen geheim van de ambities van zijn team, dat in de topklasse rijdt met een Mercedes-AMG GT3. "We willen winnen", zei Verstappen. "Daarvoor zijn we hier. Ik weet dat het niet gemakkelijk gaat worden, maar dat is het doel van iedereen."
De 24 uur van de Nürburgring begint zaterdag om 15.00 uur.
