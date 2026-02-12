ECONOMIE
Reuters: Trump kondigt volgende week wederopbouwplan Gaza aan

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 20:15
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is van plan om volgende week een miljardenplan aan te kondigen voor de wederopbouw van de Gazastrook, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Dat zou Trump gaan doen tijdens de eerste formele vergadering van zijn nieuw opgerichte Vredesraad.
Volgens twee Amerikaanse functionarissen die Reuters sprak, komen delegaties uit zeker twintig landen volgende week naar Washington voor de bijeenkomst. Onder hen zouden ook een aantal staatshoofden zijn.
Onder meer Turkije, Egypte en Saudi-Arabië hebben zich aangesloten bij de Vredesraad, maar veel Europese landen zijn terughoudend. Ze vrezen dat Trump de raad niet alleen zou willen gebruiken om te overleggen over Gaza, maar ook over andere conflicten. Op die manier zou het een concurrerend orgaan voor de Verenigde Naties kunnen worden.
Volgens de ingewijden gaat de vergadering van volgende week in elk geval alleen over Gaza.
