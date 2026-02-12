Conijn is blij dat ze schaatsen aanpaste na mislukte 3000 meter

MILAAN (ANP) - Merel Conijn is blij dat ze haar schaatsen heeft aangepast na haar tegenvallende rit op de 3000 meter van afgelopen zaterdag op de Spelen van Milaan. Met aangepast materiaal reed ze naar olympisch zilver op de 5000 meter, net achter de Italiaanse Francesca Lollobrigida en vlak voor de Noorse Ragne Wiklund.

"Ik dacht na die 3000 meter, hoe kan dit nou?", vertelde de 24-jarige geboren Amsterdamse over haar negende plaats. "Ik had best het idee dat ik gewoon fit was en ik was zo veel langzamer dan de rest van het veld. Ik had niet het gevoel dat ik slecht had gereden. Dan ga je toch een beetje aan jezelf twijfelen. Ik zei gelijk na de 3000 meter, dit moet anders, want ik ontspan niet."

De schaatsster merkte het verschil meteen. "Het is wel even spannend. Sommige mensen zeggen, je moet niet veranderen voor een belangrijke week, maar nu raakte ik ze niet", zei ze over haar gevoel met het ijs. "Dus ik ga het sowieso doen en ik ben blij dat ik het gedaan heb."