Reuters: VS gaan weer aanvalswapens verkopen aan Saudi-Arabië

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten gaan het verbod op de verkoop van aanvalswapens aan Saudi-Arabië opheffen. Dat zeggen drie bronnen tegen persbureau Reuters.

Het verbod werd drie jaar geleden ingesteld door de Saudische rol in de oorlog in Jemen. Maar de afgelopen twee jaar zijn er geen luchtaanvallen meer geweest vanuit Saudi-Arabië en wordt er in het grensgebied nauwelijks nog geschoten. "De Saudi's hebben zich aan de deal gehouden", zegt een hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris. De verkoop zou daarom volgende week hervat kunnen worden.

Saudi-Arabië geldt als een belangrijke bondgenoot voor de VS in het Midden-Oosten, als tegenwicht voor Iran. Voordat de oorlog in de Gazastrook uitbrak leek het er ook op alsof Saudi-Arabië en Israël toenadering tot elkaar zochten.