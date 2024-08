Hoogland grijpt naast sprintbrons op Spelen

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Baanrenner Jeffrey Hoogland heeft op de Olympische Spelen van Parijs naast een bronzen medaille gegrepen op de sprint. De in Haarlem woonachtige baanrenner werd in de 'kleine finale' verslagen door de Brit Jack Carlin in drie heats.

Hoogland (31) pakte in Tokio nog zilver nadat hij in de finale door Harrie Lavreysen was verslagen. Samen met ook Roy van den Berg waren ze zowel in Tokio als in Parijs goed voor goud op de teamsprint. Zaterdag start hij weer op het sprintonderdeel keirin.