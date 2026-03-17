VS dragen ambassades wereldwijd op veiligheid te herzien

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Amerikaanse ambassades wereldwijd opgedragen "onmiddellijk" hun veiligheidsmaatregelen te herzien. Dit in verband met de oorlog in Iran, schrijft The Washington Post. Ambassades in het Midden-Oosten hadden deze oproep al gekregen.

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran zijn er meerdere aanvallen geweest op Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten. Ook zijn er incidenten geweest bij ambassades op andere plekken. Zo werden er onlangs schoten gelost bij het consulaat in Toronto, en vond er een explosie plaats bij de ambassade in Oslo.

Het ministerie heeft de ambassades gevraagd om speciale teams samen te stellen die bedreigingen kunnen identificeren en aanpakken. Het is niet duidelijk of de oproep komt na nieuwe informatie over mogelijke aanvallen.