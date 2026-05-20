ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachte van explosie bij D66-kantoor blijft langer vastzitten

Samenleving
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 15:55
anp200526132 1
DEN HAAG (ANP) - De man die wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de Haagse rechtbank woensdag bepaald.
Eerder werd al bekend dat het Openbaar Ministerie de 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats ervan verdenkt een terroristisch motief te hebben. "Een explosie gericht tegen een partijkantoor van een politieke partij jaagt een deel van de bevolking angst aan", stelde het OM.
Op donderdagavond 7 mei ging bij het D66-kantoor een vuurwerkbom af. Op dat moment waren er tientallen mensen, onder wie vooral leden van de jongerentak van de partij, aanwezig in het pand aan de Lange Houtstraat in het centrum van Den Haag. Niemand raakte gewond, wel raakte het pand beschadigd.
loading

POPULAIR NIEUWS

91295125 m

Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

247892435_m

Veel negatieve gesprekken met je partner? Psychologen ontdekken belangrijkste reden daarvoor

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

131407962_m

Meer geld, een promotie of droomhuis? Gelukshoogleraar van Yale legt uit wat écht gelukkig maakt

shutterstock_2725387623

Europa’s geheime Plan B als Trump de NAVO lamlegt

shutterstock_2705822597

Wie vliegt jou vliegtuig deze zomer naar Malaga of Santorini de computer of de piloot?

Loading