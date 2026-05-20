Verdachte van explosie bij D66-kantoor blijft langer vastzitten

DEN HAAG (ANP) - De man die wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de Haagse rechtbank woensdag bepaald.

Eerder werd al bekend dat het Openbaar Ministerie de 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats ervan verdenkt een terroristisch motief te hebben. "Een explosie gericht tegen een partijkantoor van een politieke partij jaagt een deel van de bevolking angst aan", stelde het OM.

Op donderdagavond 7 mei ging bij het D66-kantoor een vuurwerkbom af. Op dat moment waren er tientallen mensen, onder wie vooral leden van de jongerentak van de partij, aanwezig in het pand aan de Lange Houtstraat in het centrum van Den Haag. Niemand raakte gewond, wel raakte het pand beschadigd.