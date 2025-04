Rijksoverheid roept mensen op Randstad te mijden rond NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - De Rijksoverheid roept mensen op om van maandag 23 tot en met donderdag 26 juni de Randstad te mijden als dat mogelijk is. Dat heeft te maken met de veiligheids- en verkeersmaatregelen die worden genomen rond de NAVO-top, die in het World Forum in Den Haag is. Om de tientallen wereldleiders en duizenden delegatieleden veilig naar Den Haag te krijgen, worden wegen afgezet en is er kans op "ernstige hinder", waarschuwt de overheid.

De oproep om de Randstad te mijden, gaat samen met een oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. Daarnaast adviseert de overheid om niet tijdens de spitsuren te reizen en om gebruik te maken van het openbaar vervoer. "De regio Den Haag blijft hierdoor zo goed als mogelijk bereikbaar", staat in een verklaring.

Op het spoor zijn er geen beperkingen. Wel is het mogelijk dat meer mensen die dagen met de trein reizen. De NS zet echter geen extra treinen in. De precieze gevolgen voor het lokale openbaar vervoer zijn nog niet bekend. "De verwachting is dat het ook in de ov-lijnen drukker kan worden en er mogelijk lijnen uitvallen."

Weggebruikers tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam moeten vanaf zondagmiddag 22 juni al rekening houden met hinder, onder meer door het plaatsen van afzettingen. Snelwegen, op- en afritten en viaducten en tunnels van de A4, A5, A44, N44 en N14 kunnen tijdelijk en gedeeltelijk worden afgesloten. Dat geldt ook voor regionale en lokale wegen rondom en in Den Haag, Rotterdam, Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Haarlemmermeer en Leiden.