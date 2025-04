VS en Oekraïne praten vrijdag in Washington over mineralendeal

KYIV (ANP/RTR) - De Verenigde Staten en Oekraïne beginnen vrijdag in Washington met technische besprekingen over een mineralendeal, meldt persbureau Interfax Ukraine op basis van de Oekraïense vicepremier Olha Stefanisjyna. De VS willen toegang tot Oekraïense grondstoffen als compensatie voor de militaire steun aan Oekraïne.

Eerder werd al bekend dat deze week gesprekken zouden worden gehouden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat de focus daarbij ligt op de technische aspecten en de basis voor een toekomstige overeenkomst. Het akkoord moet volgens hem voor beide landen winstgevend zijn en bijdragen aan de modernisering van Oekraïne.

Zelensky zou eigenlijk in februari zijn handtekening onder een akkoord met de VS zetten. Dat stond op de agenda tijdens zijn bezoek aan het Witte Huis, maar het bezoek werd vroegtijdig afgebroken na een ruzie met de Amerikaanse president Donald Trump. Sindsdien vinden er nieuwe onderhandelingen plaats.