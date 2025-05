Rijksuitgaven stijgen harder dan mag, zegt Raad van State

DEN HAAG (ANP) - De pas bijgestelde rijksbegroting voldoet niet volledig aan de Europese begrotingsregels. De uitgaven nemen de komende jaren sterker toe dan is toegestaan. Dat schrijft de Raad van State in een rapport over de voorjaarsnota die het kabinet vorige maand heeft ingediend.

Het begrotingstekort en de staatsschuld blijven dit jaar en volgend jaar onder de afgesproken normen van respectievelijk 3 procent en 60 procent van de totale omvang van de economie. De komende jaren neemt het tekort evenwel toe en komt de bovengrens van 3 procent wel degelijk in zicht.

Om toekomstige problemen te voorkomen kijkt het Europees begrotingstoezicht bij landen die aan deze normen voldoen, ook naar de ontwikkelingen op de middellange termijn. Nederland kreeg in dat kader vorig jaar ook vanuit Brussel al de waarschuwing dat het structureel te veel uitgeeft.

Begrotingsdiscipline handhaven

Een raming waarmee het Centraal Planbureau (CPB) onlangs kwam, liet eveneens zien dat het begrotingstekort de komende jaren hoger uitvalt dan eerder werd voorzien. Dat komt deels door minder rooskleurige economische cijfers, maar ook door maatregelen uit de voorjaarsnota.

Met name de uitgaven aan de zorg en sociale zekerheid blijven voorlopig stijgen, mede als gevolg van de voortschrijdende vergrijzing. Verder wijst de Raad van State naar het "expansief beleid" dat door de voorgaande kabinetten is ingezet.

De Raad van State ziet wel dat het kabinet in de voorjaarsnota zijn best doet om de begrotingsdiscipline te handhaven. Er wordt een trendmatig begrotingsbeleid gevoerd, waarin vaststaat hoeveel mag worden uitgegeven, terwijl de belastinginkomsten meebewegen met het economisch tij.