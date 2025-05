Aanhouding voor brandstichting bij woning van Britse premier

LONDEN (ANP) - De politie van Londen heeft een man van 21 opgepakt voor brandstichting bij een huis van premier Keir Starmer. De man wordt ook in verband gebracht met twee andere branden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het onderzoek wordt geleid door een antiterreurafdeling.

Volgens de politie werd in de nacht van zondag op maandag brand gesticht bij de ingang van een woonhuis "met eerdere banden met een vooraanstaand publiek persoon". Het zou gaan om de voormalige privéwoning van Keir Starmer in Kentish Town in Londen. Nu Starmer minister-president is, woont hij in de ambtswoning aan Downing Street 10. Zijn oude huis wordt volgens de BBC verhuurd.

De andere twee branden woedden op 8 mei in een auto en op 11 mei in een andere woning in de wijk Islington. Volgens de BBC stond de auto in dezelfde straat als het huis van Starmer. Het pand in Islington zou ook aan Starmer gelieerd zijn.

Starmer heeft via een woordvoerder de hulpdiensten bedankt, maar wilde verder niets zeggen.