Amsterdam trekt geld uit voor meer hiv-preventie

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam gaat meer geld steken in de preventie van hiv-besmettingen. Dat laat zorgwethouder Alexander Scholtes weten in reactie op een bericht van Stichting hiv monitoring (SHM) van Amsterdam UMC. Daaruit blijkt dat het aantal nieuwe gevallen van hiv niet meer daalt en dat het mogelijk gaat stijgen.

"Dat baart me grote zorgen. We hebben onszelf het ambitieuze doel gesteld van nul nieuwe hiv-infecties, en daar sta ik voor", laat Scholtes weten. Hoeveel geld hij uittrekt en waar het precies naartoe gaat, is nog niet bekend. Wel wil hij meer voorlichting laten geven in uitgaansgebieden en daar ook de mogelijkheid bieden om direct een hiv-test te doen.

De wethouder pleit er verder voor dat het preventiemiddel PrEP in het basispakket van de zorgverzekering wordt opgenomen. "Het werkt goed, maar de kosten en het verplichte recept van de huisarts vormen voor sommige Amsterdammers nog een drempel", zegt hij.