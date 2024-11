Rijkswaterstaat meldt drukste spits van het jaar

DEN HAAG (ANP) - De avondspits van donderdag was de drukste spits van het jaar, meldt Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt stond er 763 kilometer file. Daarmee is het record van 21 mei verbroken. Toen was er een spitspiek van 723 kilometer.

Vooral in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland was het extra druk op de weg. Rijkswaterstaat wijt de vele files aan "de grote hoeveelheid weggebruikers in combinatie met een paar impactvolle incidenten". Zo gebeurde er nog voor de spits een ongeluk op de Merwedebrug (A27) bij Gorinchem. De weg was daarna lang tijd helemaal gesloten, wat tijdens de spits voor files op omliggende wegen zorgde. En in het zuiden is de A76 vanuit de richting Heerlen helemaal dicht door een ongeval bij Geleen. Dat levert momenteel een vertraging op van meer dan een uur.

De ANWB, die ook files op N-wegen meerekent, meldde eerder dat de avondspits van donderdag met een piek van 1159 kilometer file de op een na drukste van het jaar was.