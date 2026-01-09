ECONOMIE
Rijkswaterstaat stelt dit weekend koudeprotocol in

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 18:39
anp090126188 1
UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat stelt zaterdag vanaf 18.00 uur het zogenoemde koudeprotocol in. Dit betekent dat dit weekend extra bergers en weginspecteurs aan het werk zijn. De verwachting is dat het zaterdag en zondag behoorlijk gaat vriezen in Nederland. Het protocol geldt voor alle provincies, tot maandagochtend.
Als het zo koud is, is het onverantwoord voor mensen die bijvoorbeeld pech hebben om lange tijd stil te staan langs de weg. Gestrande reizigers worden zolang dit protocol geldt zo snel mogelijk naar een veilige locatie gebracht, zoals een tankstation of een andere plek met voorzieningen. Weggebruikers krijgen het advies goed voorbereid op pad te gaan door voldoende eten en drinken mee te nemen en eventueel een warme deken of jas.
Rijkswaterstaat zet het koudeprotocol doorgaans in als wordt voorspeld dat de gevoelstemperatuur -15 graden of lager kan worden.
