Oppositieleider Venezuela wil erkenning als verkiezingswinnaar

CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González Urrutia vindt dat bij een democratische overgang in Venezuela een erkenning hoort van zijn geclaimde overwinning bij de presidentsverkiezingen van 2024. President Nicolás Maduro werd toen officieel uitgeroepen tot winnaar.

Die uitslag werd verworpen door onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie. De toenmalige Amerikaanse regering erkende González Urrutia als winnaar. De VS, nu onder leiding van Donald Trump, namen Maduro bijna een week geleden bij een aanval op Venezuela gevangen. Trump verklaarde dat de VS Venezuela zullen "runnen". In Venezuela is Maduro's vicepresident Delcy Rodríguez inmiddels interim-president geworden.

"Democratische wederopbouw in Venezuela hangt af van de expliciete erkenning van het verkiezingsresultaat van juli 2024", aldus González Urrutia. Dat zei hij volgens zijn persteam telefonisch tegen de Spaanse premier Pedro Sánchez. González Urrutia vluchtte na de verkiezingen naar Spanje.