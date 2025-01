Rijlesleraar en twee leerlingen van de weg gehaald na positieve drugstest in Alkmaar

Het CBR in Alkmaar beleefde gisteren een dag om niet snel te vergeten: twee rijexamenkandidaten én een rijinstructeur werden gearresteerd omdat ze positief testten op drugsgebruik. “Dat ze blijkbaar onder invloed in de auto stappen, is wel zorgwekkend”, zegt een politiewoordvoerder tegen RTL Nieuws.

Alle drie de betrokkenen testten positief op THC, de psychoactieve stof in cannabis. Volgens de politiewoordvoerder zijn veel mensen zich niet bewust van hoe lang de stof in je systeem blijft. “Wat mensen niet altijd weten is dat als je ’s avonds een jointje rookt, het de volgende dag nog in je bloed zit”, legt hij uit.

Twee auto’s, drie verdachten

Dat een leerling onder invloed achter het stuur kruipt, is al erg genoeg. Maar dat zelfs een instructeur – de persoon die geacht wordt het goede voorbeeld te geven – met THC in zijn systeem lesgeeft, is volgens de ordehandhavers onverkwikkelijk.

De situatie wordt nog wat ingewikkelder: een van de leerlingen zat samen met de instructeur in de auto, terwijl de andere leerling in een aparte auto reed. Of de twee leerlingen daadwerkelijk hun rijexamen aflegden, blijft onduidelijk. “Ze waren in ieder geval aan het rijden”, aldus de woordvoerder.

Op heterdaad betrapt

De drie verdachten werden op heterdaad betrapt met behulp van een blaastest, een snelle methode om drugsgebruik op te sporen. De politie nam hen vervolgens mee naar het bureau om bloedmonsters af te nemen. Op deze manier is definitief vast te stellen of er sprake is van rijden onder invloed.

